Тяжелоатлеты завершают учебно-тренировочные сборы в Абовяне

Взрослая и молодежная сборные Армении по тяжелой атлетике завершают тренировочные сборы в городе Абовян.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал тренер сборной Виген Хачатрян. По его словам, тренировочные сборы завершится 24 июня, и штангисты получат недельный отдых, после чего с 1 июля вновь начнут сборы. “1 июля взрослая сборная вновь приступит к сборам в Абовяне, а молодежь отправится в Цахкадзор”, - сказал Хачатрян.

Тяжелоатлеты в этом году примут участие в чемпионатах Европы среди молодежи и взрослых. Возможно, что тяжелоатлеты примут участие и в студенческих играх.

Подготовила Варвара Айрапетян