Ремонтируются, благоустраиваются окрестности церкви Св. Месропа Акунка и вход на ее территорию

Работы по капитальному ремонту и благоустройству территории церкви Сурб Месроп села Акунк Гегаркуникской области начались в начале июня за счет средств, предоставленных жителями общины.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель общины Акунк Николай Хачатрян, по положению на 22 июня ведутся работы по строительству лестниц и ограды церкви. Жители общины, так и ее выходцы, живущие за рубежом или в других областях Армении, охотно участвуют в организации работ по капитальному ремонту и благоустройству церкви, прореагировав на инициативу муниципалитета.

“Территория церкви Св. Месропа Акунка, вход на нее и окрестности имели очень непривлекательный вид, и для исправления положения мы выступили с этой инициативой. На наш призыв положительно откликнулись многие акункцы, предоставив соответствующие средства. Сбор средств продолжается, они будут направлены на организацию дальнейших работ по капитальному ремонту и реставрации церкви. Церковь, построенная в 15 -17 веках, была отреставрирована в XIX веке, считается одним из важнейших историко-архитектурных памятников села. Но в течение некоторого временем, особенно в годы СССР, она была предана безразличию, оказалась заблокированной особняками и земельными участками. Дорога, ведущая к входу в церковь, труднодоступна даже для пешего подхода, поэтому мы начали строительство лестниц. Мы ставим ограду, разобьем газоны, посадим деревья, приведем территорию в современный благоустроенный вид. После завершения всех работ в сотрудничестве с Гегаркуникской епархией Армянской Апостольской Церкви и Министерством НОКС Армении начнем работы и по реставрации церкви. Церковь особенно нуждается в укреплении стен и в ремонте покрытия пола. Эта инициатива, с одной стороны, направлена на сохранение и популяризацию исторических и духовных ценностей, с другой - на развитие туризма”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян