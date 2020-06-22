Велосипедисты возобновляют тренировки

Члены сборной Армении по велоспорту возобновляют тренировки.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал главный тренер сборной Армении Армен Гезалян. “Мы возобновили тренировки, сразу, как министерство разрешило. Постепенно пытаемся набрать форму, поскольку около 2,5 месяцев мы не тренировались, хотя спортсмены индивидуально тренировались на треке”, - сказал Гезалян.

По словам тренера, чемпионат Европы среди взрослых состоится с 18 по 21 ноября, однако эта дата пока не окончательна. “Для проведения чемпионата Армении мы должны созвать заседание Тренерского совета. Возможно, что чемпионат проведем в сентябре, когда спортсмены восстановят форму”, - сказал он.

Вследствие пандемии COVID-19 были прекращены и отменены ряд международных турниров.

Подготовила Варвара Айрапетян