ППА изменила свое заявление: фракция не примет участия во внеочередном заседании НС

Фракция “Процветающая Армения” не примет участия во внеочередном заседании парламента, на котором будет обсужден проект Закона о замене председателя Конституционного суда и его судей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала член фракции Наира Зограбян.

“Процветающая Армения” не примет участия в этом заседании”, - заявила Зограбян.

Ранее другой член фракции Ивета Тоноян представила, что “Процветающая Армения” примет участие во внеочередном заседании для выражения своих позиций по обсуждаемому вопросу.

Согласно законопроекту, представленному более 50 депутатами фракции “Мой шаг”, срок полномочий членов Конституционного суда (судьи), назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции и пребывавших на должности члена Конституционного суда или судьи общей продолжительностью не менее 12 лет, считается истекшим и прекращается.

Член Конституционного суда, назначенный до вступления в силу Главы 7 Конституции, чье пребывание в должности не прекращается силой части 1 настоящей статьи, продолжает занимать должность судьи Конституционного суда до достижения 12 лет его работы на этой должности, учитывая также срок, установленный до вступления в силу Главы 7 Конституции в качестве члена Конституционного суда.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда производятся в последовательности: правительство, президент республики и общее собранием судей. Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда, образованные на основании части 1 настоящей статьи, производятся в месячный срок после образования вакансии.

Пребывание в должности председателя Конституционного суда прекращается. При вакансии должности председателя Конституционного суда председатель Конституционного суда избирается в порядке, установленном статьей 166 Конституции, что происходит после пополнения вакантных мест судей Конституционного суда, образовавшихся на основании части 1 настоящей статьи.

Изменения в Конституции вступают в силу на следующий день после его официального опубликования.

Ранее был инициирован референдум по конституционным реформам, которым предлагалось прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам должен был состояться 5 апреля, однако вследствие объявления чрезвычайного положения, он был отменен.

Норайр Шогикян