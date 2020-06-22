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Софи Мхеян, Виген Овсепян и ДерОва представили совместный клип

Софи Мхеян, Виген Овсепян и ДерОва представили совместный клип

Софи Мхеян, Виген Овсепян и ДерОва представили в современном исполнении песню “Хоротик, моротик”, ролик, снятый на песню уже доступен в интернете.

Как передает «Арменпресс», режиссер и оператор ролика - Феликс Шахтоян.

Софи Мхеян на своей странице в Facebook опубликовала кадры с процесса съемок ролика, пожелав всем теплого и танцевального дня.

Это не первый случай сотрудничества Софи Мхеян и Вигена Овсепяна. Несколько лет назад они преподнесли любителям музыки песню “Немного”, которая в 2016 году удостоилась премии “Лучший дуэт года”. В результате их совместной деятельности певица представляет своим фанатам множество красивых исполнений.


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