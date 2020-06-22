МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 501 случай, из которых 283 - чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 15 по 21 июня зарегистрирован 501 случай, из которых 283 - чрезвычайные, в том числе: 188 пожаров, пять случаев града, семь случаев сильного ветра, один поисково-спасательный случай, 62 ДТП, восемь попыток самоубийства, 76 случаев обнаружения змей, 1 случай отравления, а также 109 бытовых вызовов. Пострадало 83 человека, в результате оперативно-спасательной операции спасен один гражданин.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. К несчастью, на прошлой неделе было зарегистрировано десять случаев смерти.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 4 случая блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 14 гражданам и доставили в безопасное место шесть транспортных средств, заблокированных на автодорогах. МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.