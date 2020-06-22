Дороги Айгезарда уже благоустроены

В Араратской области завершились восстановительные работы дороги Т-2-38 Айгезард, протяженностью в 2,1 км. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, жители Айгезарда уверены, что отныне их быт и образ жизни станут благополучнее, восстановленная дорога окажет свое положительное влияние на развитие общины.

“Дорога была восстановлена в рамках Программы дополнительного финансирования улучшения дорожной сети жизненного значения, осуществляемой при финансировании правительства Армении и Всемирного банка.

Комиссия, сформированная по приказу министра территориального управления и инфраструктур, на месте оценила строительные работы. В рамках программы проложен асфальт, реконструирована система водоотвода, построены тротуары, стоянки и въезды, установлены дорожные знаки, выровнены искусственные шероховатости, сделаны отметки и т.д.

Руководитель Программы улучшения дорожной сети Армении жизненного значения Людмила Агабекян подчеркивает, что в рамках программы восстанавливаются также и объекты общественного значения сел: муниципалитеты, детские сады, школы, медпункты. В Айгезарде заасфальтированы и улицы, ведущие в общину, детский сад и школа, они стали не только безопасными, но и благоустроенными и красивыми. Людмила Агабекян также заметила, что подрядная организация - компания “Арарат Чаншин” выполнила и другие дополнительные работы

Жители, дождавшиеся завершения работ, констатируют ответственный подход дорожных строителей к работе. “30 лет мы жили в пыли, как можем мы быть не довольны? Мы очень благодарны и финансирующим, и застройщикам”, - сказал житель Айгезарда Серож Манукян, добавив, что в прошлом дорога была почти непроходимой, сегодня она уже благоустроена дорога", - говорится в сообщении министерства.