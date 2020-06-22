Камерный центр концертом под открытым небом выразил благодарность медработникам, спасающим жизни

В честь Дня медработника музыкальные ансамбли Национального центра камерной музыки выступили с прекрасным концертом, отдав дань уважения медработникам, борющимся за многие жизни.

Как передает «Арменпресс», 21 июня Государственный камерный оркестр Армении, Государственный камерный хор Армении, ансамбль старинной музыки “Тагаран”, Государственный камерный хор “Овер” и Ереванский государственный камерный хор выступили с концертом под открытым небом. Ансамбли выступали в малом составе. Идея проведения концерта благодарности принадлежала директору центра Норайру Назаряну. Этим шагом центр поблагодарил всех врачей, медсестер, персонал скорой помощи, техников, сотрудников аптек и всех, кто заботится о здоровье нашего населения.

Концерт состоялся на балконе Дома камерной музыки им. Комитаса, где было установлено специальное освещение, соблюдались все правила безопасности. Музыканты исполнили произведения армянских и зарубежных композиторов. Вечер сопровождался выступлениями в знак благодарности и видеоматериалами о врачах, спасающих жизни.

Учитывая теплые отзывы и успех, связанный с концертом, центр обещает организацию концертов на открытом воздухе сделать традицией.