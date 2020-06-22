Оперный театр в память жертв Великой Отечественной войны выступит с онлайн- концертом

Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна, чтя память жертв Великой Отечественной войны, на онлайн-площадке выступит с Реквиемом Моцарта.

Как передает «Арменпресс», видеозапись концертной программы будет представлена на официальной странице театра в Facebook 22 июня в 20:00.

В концерте участвует Государственный хор Каунаса под руководством художественного руководителя, дирижера Петраса Бингелиса, солисты оперного театра и симфонический оркестр. Дирижер: заслуженный артист РФ Константин Орбелян.

Солисты: сопрано Софья Саядян, меццо-сопрано София Туманян, тенор, заслуженный артист Армении Ованес Айвазян, бас - Зограб Зограбян.

Концерт состоялся 8 ноября 2019 года. Вечер был посвящен 50-летию творческой деятельности хора (художественный руководитель и дирижер Петрас Бингелис), проект был реализован по инициативе маэстро Константина Орбеляна при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.