“Ливерпуль” в матче против “Эвертона” оказался не достаточно умен: Клопп

По мнению главного тренера английского “Ливерпуля” Юргена Клоппа, в матче против “Эвертона” преимущество было на стороне его команды.

“Это была настоящая битва, в которой была и физическая борьба. У нас было достаточно моментов, чтобы продвинуться вперед в счете, и мы владели игровой инициативой. Однако в игре с “Эвертоном” “Ливерпуль” оказался не достаточно умен”, - передает «Арменпресс» слова немецкого специалиста пресс-службы клуба.

В 30-м туре английской Премьер-лиги состоялся матч Мерсисайдского дерби между клубами “Эвертон” - “Ливерпуль. В первой половине преимущество было на стороне “Ливерпуля”. Во второй половине подопечные Юргена Клоппа владели мячом лучше, но в этой игре захвата ворот так и не произошло. “Ливерпуль” лидирует в турнирной таблице с 83 очками, а “Эвертон” - 12-й.

Подготовила Варвара Айрапетян