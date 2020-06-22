Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

“Ливерпуль” в матче против “Эвертона” оказался не достаточно умен: Клопп

“Ливерпуль” в матче против “Эвертона” оказался не достаточно умен: Клопп

По мнению главного тренера английского “Ливерпуля” Юргена Клоппа, в матче против “Эвертона”  преимущество было на стороне его команды.

“Это была настоящая битва, в которой была и физическая борьба. У нас было достаточно моментов, чтобы продвинуться вперед в счете, и мы владели игровой инициативой. Однако в игре с “Эвертоном” “Ливерпуль” оказался не достаточно умен”, - передает «Арменпресс» слова немецкого специалиста пресс-службы клуба.

В 30-м туре английской Премьер-лиги состоялся матч Мерсисайдского дерби  между клубами “Эвертон” -  “Ливерпуль. В первой половине преимущество было на стороне “Ливерпуля”. Во второй половине подопечные Юргена Клоппа владели мячом лучше, но в этой игре захвата ворот так и не произошло. “Ливерпуль” лидирует в турнирной таблице с 83 очками, а “Эвертон” - 12-й.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации