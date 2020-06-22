В Армении подтверждено 20 588 случаев COVID-19, 360 летальных исходов

По состоянию на 11:00 22 июня в Армении подтверждено 20 588 случаев COVID-19, 9 131 больных выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 980 пациентов. Всего было проведено 96 843 тестов. Выявлено 320 новых случаев заражения, 129 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 360 летальных исходов (увеличились еще на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчины 83, 81, 70, 53, 84 лет и женщины 71, 84, 62, 60 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 3 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 117.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян