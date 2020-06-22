Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

21 июня в Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении поступило 19 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване, в административном районе Эребуни - 1 200 кв / м, 650 кв / м, в административном районе Нор Норк - 500 кв / м, в административном районе Канакер-Зейтун - 1,2 га, в административном районе Ачапняк - 500 кв / м

В городе Масис Араратской области - 3 000 кв / м, в селе Айнтап - 800 кв / м

В городе Аштарак Арагацотнской области - около 1 500 кв / м, в селе Агарак - 1 га, в селе Ошакан -300 кв / м

В городе Эчмиадзин Армавирской области - 6 000 кв / м, 4 000 кв / м, в селе Акналич - 1 000 кв / м, в селе Воскеат - 1 га, в селе Норакерт – 4 000 кв / м

В селе Норгех Котайкской области - 2,5 га, в селе Аргел -3 га

В селе Агарак Сюникской области - 3 00 кв / м

В селе Неркин Кармирахпюр Тавушской области - 1 000 кв / м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.