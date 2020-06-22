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Дороги на территории Армении проходимы

Дороги на территории Армении проходимы

По состоянию на 08:00 22-го июня все дороги на территории Армении проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

 О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.


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