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В турнирной таблице Ла Лиги лидируют “Реал” и “Барселона”

В турнирной таблице Ла Лиги лидируют “Реал” и “Барселона”

В рамках 30-го тура чемпионата Испании “Реал” на выезде встретился с “Реал Сосьедат”.

Как передает «Арменпресс», “королевский клуб” одержал победу, благодаря голам Серхио Рамоса и Карима Бензомы игра завершилась со счетом 2:1. Единственный гол “Реал Сосьедата” забил Микель Мерино.

После этой победы у “Реала” 65 очков и он вместе с “Барселоной” лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.

Подготовила Варвара Айрапетян


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