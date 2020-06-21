Полиция  составила  40 983 протокола  по фактам нарушений  правил чрезвычайного положения

На сегодняшний день сотрудниками полиции РА составлено 40 983 протокола с нарушением правил правового режима чрезвычайного положения, а во время экстренной службы 20 июня был выявлен 1871 случай нарушения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

«Подразделения внешней службы полиции РА продолжает патрулирование на всей территории республики. В то же время в различных административных округах принимаются специальные меры, обеспечивающие эффективный контроль за выполнением требований решений Коменданта.

В общей сложности на данный момент было составлено 40 983 протокола с нарушением правил чрезвычайного положения, и 1871 случай нарушений был выявлен в ходе экстренной службы 20 июня. Соответствующие протоколы составлены по фактам всех нарушений. Следует отметить, что решение Коменданта РА вступило в силу 16 июня, согласно которому граждане должны иметь документ, удостоверяющий личность. Согласно решению, паспорт, удостоверение личности и водительские права считаются документом, идентифицирующими человека. Если у гражданина нет документа, удостоверяющего личность, то полиция составляет протокол об административном правонарушении в отношении него. Если у гражданина на лице нет маски и нет документа, удостоверяющего личность, полиция составляет два протокола об административном правонарушении в отношении данного гражданина. Кроме того, полиция в сотрудничестве с инспекционными органами проводит эффективные проверки во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, во время панихид и похоронных церемоний, а также в государственных и частных учреждениях.

Уважаемые граждане, служба полиции в чрезвычайном режиме продолжается. Соблюдайте правила правового режима чрезвычайного положения», - говорится в сообщении.