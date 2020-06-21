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Полиция  составила  40 983 протокола  по фактам нарушений  правил чрезвычайного положения

Полиция  составила  40 983 протокола  по фактам нарушений  правил чрезвычайного положения

На сегодняшний день сотрудниками полиции РА составлено 40 983 протокола с нарушением правил правового режима чрезвычайного положения, а во время экстренной службы 20 июня    был  выявлен  1871 случай нарушения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

 «Подразделения внешней  службы   полиции РА продолжает патрулирование  на всей территории республики. В то же время в различных административных округах принимаются специальные меры, обеспечивающие эффективный контроль за выполнением требований   решений Коменданта.

В общей сложности на данный момент было составлено 40 983 протокола с нарушением правил чрезвычайного положения, и 1871 случай нарушений был выявлен в ходе экстренной службы 20 июня. Соответствующие протоколы составлены по фактам всех нарушений. Следует отметить, что решение Коменданта  РА вступило в силу 16 июня, согласно которому граждане должны иметь документ, удостоверяющий личность. Согласно решению, паспорт, удостоверение личности и водительские права считаются документом, идентифицирующими  человека. Если у гражданина нет документа, удостоверяющего личность, то полиция составляет протокол об административном правонарушении в отношении него. Если у  гражданина на лице нет маски и нет документа, удостоверяющего личность, полиция составляет два протокола об административном правонарушении в отношении данного гражданина. Кроме того, полиция в сотрудничестве с инспекционными органами проводит эффективные проверки во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, во время панихид и похоронных церемоний, а также в государственных и частных учреждениях.

Уважаемые граждане, служба полиции в чрезвычайном режиме продолжается. Соблюдайте правила правового режима чрезвычайного положения», - говорится в сообщении.

 


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