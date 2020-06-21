Шестой специальный авиарейс доставил из Еревана в Киев 140 пассажиров

20 июня состоялся чартерный рейс Киев-Ереван-Киев.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

«В посольстве Украины в Армении изданию сообщили, что 20 июня рейсом авиакомпании SkyUp в Киев из Еревана вылетели 140 пассажиров, из них 10 граждане Украины, а также имеющие право въезда на территорию Украины 130 граждан Армении. Отмечается также, что из Киева в Ереван летели в основном граждане Ирана.

По прилете пассажиры прошли процедуру температурного скрининга, лиц с повышенной температурой или жалобами на самочувствие среди прибывших не обнаружили. Для прохождения карантина пассажиры рейса выбрали самоизоляцию с помощью приложения «Дій вдома».

Ранее стало известно, что Союз армян Украины на конференции в Одессе обсудил возможные варианты помощи Армении для борьбы с COVID-19. Председатель САУ Вилен Шатворян проинформировал присутствующих о консультациях с соответствующими структурами о возможных вариантах помощи Армении для борьбы с COVID-19.

Сообщалось также о создании по инициативе Союза армян Украины — Объединения армянских медиков Украины (ОАМУ)», говорится в сообщении.