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Президент   Арцаха   Арутюнян подписал ряд указов

Президент   Арцаха   Арутюнян подписал ряд указов

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,    генерал-майор Микаел Арзуманян освобожден от должности заместителя командующего Армии обороны Республики Арцах.

Полковник Степан Геворкян освобожден с должности заместителя командующего Армии обороны Республики Арцах по линии морально-психологического обеспечения.

 

 

 

 


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