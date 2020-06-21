Президент Арцаха Арутюнян подписал ряд указов
14:39, 21 Июнь, 2020
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, генерал-майор Микаел Арзуманян освобожден от должности заместителя командующего Армии обороны Республики Арцах.
Полковник Степан Геворкян освобожден с должности заместителя командующего Армии обороны Республики Арцах по линии морально-психологического обеспечения.
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