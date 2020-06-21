Президент   Арцаха   Арутюнян подписал ряд указов

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, генерал-майор Микаел Арзуманян освобожден от должности заместителя командующего Армии обороны Республики Арцах.

Полковник Степан Геворкян освобожден с должности заместителя командующего Армии обороны Республики Арцах по линии морально-психологического обеспечения.