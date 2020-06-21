Турция нападает на арабский мир

В последние годы турецкие власти, которые ведут неоосманскую политику, предпринимают серьезные усилия, чтобы расширить свое военное присутствие и влияние в арабском мире, а порой даже оккупировать территории соседних стран - Сирии и Ирака, в отношении которых Турция проявляет неприкрытые территориальные поползновения. Кроме того, министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил вчера, что Анкара намерена превратить провинцию Идлиб в зону безопасности, а затем, по своему усмотрению, разместить там силы. Анкара, оправдывая все средства для достижения своих экспансионистских целей, сотрудничала с террористическими группами, включая даришцев и Аль-Нусру, игнорируя недовольство и протест официального Дамаска. Более того, будучи участницей Астанинского процесса, Анкара не жалеет усилий, чтобы заблокировать возможность курдам участвовать в любом переговорном процессе.

В Сирии Анкара изначально пыталась привести к власти экстремистскую организацию «Братья-мусульмане» (БМ), но потерпела неудачу. Тем не менее, в связи с БМ с 2015 года Анкара сотрудничает с Катаром, который спонсирует организацию и где укрывались лидеры БМ, которые были высланы из Египта. Обстоятельство, которое стало поводом для усиления влияния Турции в этой богатой энергоресурсами стране, а также обеспечить военное присутствие.

И вот, в рамках БМ, благодаря сближению отношений, в октябре 2015 года в Катаре была открыта первая турецкая военная база, которая впоследствии стала называться Командование совместных турецко-катарских войск. С началом дипломатического кризиса между Катаром и четырьмя арабскими странами, Саудовской Аравией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, 5 июня 2017 года отношения между Дохой и Анкарой стали еще теснее. Некоторые аналитики даже указывают на то, что была создана новая ось, которая стремится распространить свое влияние в арабском мире, а на самом деле Турция, пользуясь возможностями богатой энергоресурсами страны, проникает в арабский мир - Тунис, Ливию, Западную Азию и страны Африки.

Настала очередь Ливии ... Последние авантюры Турции в Ираке, северная часть которого время от времени подвергается бомбардировке с целью уничтожения позиций РПК, нарушают суверенитет Багдада. В 2013г. было достигнуто соглашение о «мире» между Эрдоганом и лидером РПК Абдуллой Оджаланом, в рамках которого он разоружил боевиков и отправил их в Ирак — как неоднократно заявлял Багдад, не информируя его и не обсуждая этот вопрос.

Однако «мир» длился недолго, и Анкара возобновила военные действия против курдов, что, вероятно, было необходимо для того, чтобы иметь возможность бороться с крепнущими курдскими организациями в Сирии. И теперь, при участии сухопутных и воздушных сил, которых «командировала» иракцев в Ирак для проведения крупномасштабных операций на севере Ирака по уничтожению членов РПК, 15 июня продвинулась до 193 километра в результате операции «Когти орла» (Eagle Claw). На следующий день турецкий посол в Багдаде был приглашен в иракский МИД, где ему была вручена нота протеста. Парламент страны также подверг эти действия резкой критике.

Анкара, фактически игнорируя это, 17 июня провела еще более масштабные операции в северном Ираке, на этот раз под названием «Когти тигра». Посол Турции был снова вызван в иракский МИД, и ему была вручена более жесткая нота протеста. Спикер иракских вооруженных сил подчеркнул, что они не допустят повторения такого, в то же время отметив, что Турции они будут отвечать дипломатическими методами. Действия Турции также были осуждены ОАЭ и парламентом арабских стран. В ответ Анкара объявила вчера, что в Ираке создаст больше военных баз. Нынешние разногласия в арабском мире создали благоприятную почву для экспансионистских амбиций Турции.

Эмма БЕГИДЖАНЯН

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