В  Армении ожидаются дожди и грозы, возможен град

На территории РА 21-го июня, 22 июня после полудня и ночью с 23-26 июня в большинстве регионов, с 23-24 июня - в основном в северных регионах, ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

В отдельных местах также возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване в вечерние часы и ночью с 21-22 июня в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, возможно усиление ветра до 17-20 м/с. С 23-26 июня ожидается погода без

осадков.