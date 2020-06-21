Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

В  Армении ожидаются дожди и грозы, возможен град

В  Армении ожидаются дожди и грозы, возможен град

На территории РА  21-го июня, 22 июня  после полудня и ночью с 23-26 июня в большинстве регионов, с 23-24 июня  - в основном в северных регионах, ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

В отдельных местах также возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  в Ереване    в вечерние часы и ночью с 21-22 июня в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, возможно усиление ветра до 17-20 м/с. С 23-26 июня ожидается погода без

осадков.

 

 


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