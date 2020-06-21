Спасатели потушили пожар в Хосровском заповеднике

С целью проведения поисково-исследовательских операций 21 июня в 07:00 часов 17 спасателей отправились в Хосровский лесной заповедник. В результате исследования новых пожаров обнаружено не было.

Из-за пожарной ситуации и для обеспечения безопасности спасатели передали в заповедник огромное количество воды.

На месте проводится дежурство.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

«Напомним, что 18 июня в 14:41 часов Национальный центр управления кризисными ситуациями получил информацию о том, что от первого контрольно-пропускного пункта Хосровского лесного заповедника до участка, ведущего к «Кюсусу», наблюдается дым.

На место происшествия выехали оперативная группа Араратского областного управления спасения МЧС, пять пожарных команд из пожарно-спасательных отрядов, четыре спасательных отряда специального спасательного центра Управления спасательных сил, управления пожарно-спасательной службы, оперативного управления отдела обслуживания.

Воздушная разведка осуществлялась на вертолете, и в воздух был запущен беспилотник для проведения разведывательных операций.

В 21:25 часов работы по пожаротушению были прекращены из-за наступления темноты.

В общей сложности на месте происшествия находились 60 спасателей, 40 работников лесного хозяйства, 4 сотрудника Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей и 10 добровольцев из села Урцадзор.

19 июня в 05:30 часов пожаротушение возобновилось. На месте происшествия работали 86 спасателей, 16 сотрудников заповедника, а также спасательные машины - 3 основных, 1 внедорожник, 1 спецмашина связи.

На месте пожара регулярно проводилась воздушная разведка и наблюдения с помощью беспилотника.

Выяснилось, что горит около 5 гектаров травы, есть один дымящийся очаг, где работают 34 спасателя и 6 работников лесного хозяйства.

Для проведения пожаротушения в труднодоступных и недоступных для пожарных машин месте, спасатели доставили на расстоянии около 2 км огнетушители, инструменты и огромное количество воды.

На месте находились заместитель начальника штаба Вооруженных сил полковник А. Григорян, начальник управления спасательных сил полковник Т. Петросян и другие ответственные лица.

Пожар был изолирован в 19:10. В работе приняли участие 16 спасателей и 16 работников лесного хозяйства.

20 июня в 08:00 Хосровский государственный заповедник возобновил поисковые работы.

До 20:30 часов пожарные потушили все дымящиеся очаги. В спасательных работах приняли участие 43 спасателя и 6 работников лесного хозяйства.

Сгорело около 5 га растительности», - говорится в сообщении.