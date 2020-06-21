В День медицинского работника многие  из них проведут у  постели  больного — Арсен Торосян

Министр здравоохранения РА Арсен Торосян направил послание по случаю Дня медицинского работника, отметив, что медицинские работники каждый день носят тяжелую, неудобную форму и в этих условиях 8 часов (и более) проводят в медотделениях, выполняя свои обязанности – в надежде, что соотечественники помогут им, выпоняя три простых условия: периодически мыть руки, носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения РА, министр отметил в своем послании:

«Сегодня день медицинского работника, но большинство из них проведет его рядом с пациентом, вместе с пациентом.

Сложилась ситуация, когда страна находится в состоянии «войны» из-за коронавирусной болезни, и медицинские работники находятся на переднем крае.

Повседневная рутина, которую проводит и переживает медицинский персонал, - это пациент, который находится в крайне тяжелом состоянии, и это борьба за жизнь пациента. И, к сожалению, иногда не удается выиграть этот бой. Конечно, преобладают случаи, когда медицинские работники видят свет надежды в глазах пациентов и его выздоровление.

Уже почти четыре месяца система здравоохранения сосредоточена на преодолении эпидемии, спасении жизней и стабилизации ситуации. Я уверен, что мы добьемся успеха, и однажды мы будем оглядываться на эти дни как на побежденный вызов.

Многие из вас заболели, но и это вас не остановило. Вы вернулись к работе более боеспособными. К сожалению, мы понесли и потери.

Медицинские работники каждый день носят тяжелую, неудобную форму и в этих условиях 8 часов (и более) проводят в медотделениях, выполняя свои обязанности – в надежде, что соотечественники помогут им, выпоняя три простых условия: периодически мыть руки, носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Уважаемые коллеги, спасибо за вашу работу. Даже слова здесь не нужны. Спасибо снова и снова.

Поздравляем с профессиональным праздником и крепкого здоровья. Пусть подвиги станут неотъемлемой частью вашей работы».