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В День медицинского работника многие  из них проведут у  постели  больного — Арсен Торосян

В День медицинского работника многие  из них проведут у  постели  больного — Арсен Торосян

Министр здравоохранения РА Арсен Торосян направил послание по случаю Дня медицинского работника, отметив, что медицинские работники каждый день носят тяжелую, неудобную форму и в  этих условиях 8 часов (и более) проводят в  медотделениях, выполняя свои обязанности – в  надежде, что соотечественники помогут им, выпоняя три простых условия: периодически мыть руки, носить маски и сохранять социальную дистанцию.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  здравоохранения РА, министр отметил в своем послании:

«Сегодня день медицинского работника, но большинство из них проведет его рядом с пациентом, вместе с пациентом.

Сложилась ситуация, когда страна находится в состоянии «войны» из-за коронавирусной болезни, и медицинские работники находятся на переднем крае.

Повседневная рутина, которую проводит и переживает медицинский персонал, - это пациент, который находится в крайне тяжелом состоянии, и это борьба  за жизнь пациента. И, к сожалению, иногда   не удается выиграть этот бой. Конечно, преобладают случаи, когда медицинские работники видят свет надежды в глазах пациентов и  его выздоровление.

Уже почти четыре месяца система здравоохранения сосредоточена на преодолении эпидемии, спасении жизней и стабилизации ситуации. Я уверен, что мы добьемся успеха, и однажды мы будем оглядываться на эти дни как на побежденный вызов.

Многие из вас заболели, но и это вас не остановило. Вы вернулись к работе более боеспособными. К сожалению, мы   понесли и потери.

Медицинские работники каждый день носят тяжелую, неудобную форму и в  этих условиях 8 часов (и более) проводят в  медотделениях, выполняя свои обязанности – в  надежде, что соотечественники помогут им, выпоняя три простых условия: периодически мыть руки, носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Уважаемые коллеги, спасибо за вашу работу. Даже слова здесь не нужны. Спасибо снова и снова.

Поздравляем с профессиональным праздником и крепкого здоровья. Пусть подвиги станут неотъемлемой частью вашей работы».

 

 

 


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