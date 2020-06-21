День нашей благодарности — президент Саркисян поздравил медработников с профессиональным праздником
Президент Республики Армения Армен Саркисян поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:
«Дорогие медицинские работники,
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.
Сегодня ваш профессиональный праздник, но также и наш День благодарности. Я присоединяюсь ко всем словам благодарности, адресованным вам.
Спасибо, доктор,
Спасибо, медсестра и медбрат,
Спасибо, санитарка и санитар,
Спасибо, водитель скорой помощи и технический персонал,
Спасибо, будущий доктор, за то, что временно заменил образование своим будущим домом - больницей...
Спасибо, руководители медицинских учреждений.
Спасибо вам всем.
Эта оценка не может быть соразмерна с тем, что вы делаете в эти дни. В ситуации мирового переполоха, созданного пандемией, есть одна неприкосновенная ценность. Это уважение и смирение перед вами, дорогие медицинские работники.
Еще раз спасибо. Всего наилучшего вам и вашим семьям».
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