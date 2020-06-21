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День нашей  благодарности — президент Саркисян поздравил медработников с профессиональным праздником

День нашей  благодарности — президент Саркисян поздравил медработников с профессиональным праздником

Президент Республики Армения  Армен Саркисян поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения,   в послании   говорится:

«Дорогие  медицинские работники,

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

Сегодня ваш профессиональный праздник, но также и наш День благодарности. Я присоединяюсь ко всем словам благодарности, адресованным вам.

Спасибо, доктор,

Спасибо, медсестра и медбрат,

Спасибо, санитарка и санитар,

Спасибо, водитель скорой помощи и технический персонал,

Спасибо, будущий доктор, за то, что временно заменил   образование своим  будущим домом - больницей...

Спасибо, руководители медицинских учреждений.

Спасибо вам всем.

Эта оценка не может быть соразмерна с тем, что вы делаете в эти дни. В ситуации мирового переполоха, созданного пандемией, есть одна неприкосновенная ценность. Это уважение и смирение перед вами, дорогие медицинские работники.

Еще раз спасибо. Всего наилучшего вам и вашим семьям».

 

 

 

 


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