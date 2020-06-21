Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

Чартерный рейс Ереван-Калуга-Ереван  состоится   23 июня 

Чартерный рейс Ереван-Калуга-Ереван  состоится   23 июня 

Авиакомпания «Армения» 23 июня  совершит  чартерный рейс Ереван-Калуга-Ереван.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил заместитель директора авиакомпании «Армения» Геворг Хачатрян.

С 1 марта более 63 000 граждан Армении вернулись в Армению. 14 мая правительство приняло решение  чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня, продлить еще  на 30 дней — с   17:00 часов  13 июня  2020 года  до 17:00 часов  13 июля 2020 года  включительно.

 

 

Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации