Чартерный рейс Ереван-Калуга-Ереван  состоится   23 июня 

Авиакомпания «Армения» 23 июня совершит чартерный рейс Ереван-Калуга-Ереван.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил заместитель директора авиакомпании «Армения» Геворг Хачатрян.

С 1 марта более 63 000 граждан Армении вернулись в Армению. 14 мая правительство приняло решение чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня, продлить еще на 30 дней — с 17:00 часов 13 июня 2020 года до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян