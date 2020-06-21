COVID-19: в Армении подтверждено 560 новых случаев, выздоровели 148 человек, умерли – 18

По состоянию на 11:00 часов 21 июня в Армении было подтверждено в общей сложности 20 268 случаев коронавирусной болезни, 9002 человек вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра контроля и предотвращения Министерства юстиции РА.

10802 пациента фактически получают лечение от коронавирусной болезни.

Всего было проведено 95 754 теста.

Подтверждено 560 новых случаев коронавирусной болезни, излечились 148 человек.

Всего было зарегистрировано 350 случаев смерти (+18) от коронавирусной болезни. По данным Министерства здравоохранения РА, умершими пациентами были мужчины в возрасте 81, 57, 81, 66, 61, 73, 84, 65, 72, 51, 57 лет и женщины 62, 65, 64, 55, 48, 90, 87 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Сообщалось о другом случае смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания. Общее количество таких случаев составляет 114.

14 мая правительство приняло решение чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня, продлить еще на 30 дней — с 17:00 часов 13 июня 2020 года до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян