«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Расследуется одно из важнейших дел в новейшей истории Армении: Пашинян о деле ППА
Парламент Армении одобрил ходатайство о лишении свободы Гагика Царукяна
Парламент Армении лишил Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности
СНБ раскрыла сотни случаев подкупа избирателей членами партии «Процветающая Армения»
Компания Гагика Царукяна нанесла государству ущерб в десятки миллиардов драмов — СНБ РА
В СНБ возбуждено уголовное дело в отношении принадлежащей Царукяну компании New
СНБ опубликовала видео документов о раздаче взяток и обыска дома Царукяна
СНБ сообщает о новых разоблачениях относительно деятельности ППА
COVID-19: в Армении 551 новый случай, выздоровели 588 человек, умерли – 13 |
444 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 131 - в крайне тяжелом состоянии
В Арцахе подтверждены два новых случая COVID-19
Граждане Армении будут обязаны иметь при себе паспорта
Пашинян представил подробности о процессе поиска источников дезинформации о коронавирусе
Французские врачи уже в Армении
Литва направила в Армению медперсонал и медицинскую помощь
В Ереван прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Сербии
США предоставили Армении 2.7 млн долларов на борьбу с коронавирусом
ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении COVID-19
В Китае выяснили, что коронавирус с рынка Пекина оказался старше европейских штаммов
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Пашинян призвал Алиева проявить конструктивный подход и согласиться с его формулой
Без полноценного участия Арцаха в переговорном процессе не будет существенного прогресса: Пашинян
Арарат Мирзоян на заседании Совета ПА ОДКБ коснулся провокационных действий Азербайджана
Очередная заочная встреча по Нагорному Карабаху состоится до конца месяца: Захарова
Делегация Армении пресекла внесение антиармянских формулировок в заявление Бюро “Евронест”
Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения: призыв сопредседателей ПА «Евронест»
СНБ раскрыла попытку распространения ложной информации
Турция разработала планы вторжения в Армению и Грецию
Отрицание не может иметь будущего: реакция МИД Армении на обсуждения Турции вопроса Геноцида армян
Армения привержена развитию партнерства с ЕС на основе общих демократических ценностей: Пашинян
Президент Армении сказал то, чего не говорил ни один глава какого-либо другого государства
Никол Пашинян не поедет в Москву для участия в параде Победы
Делегацию Армении на параде по случаю 75-летия Победы возглавит министр обороны
75 военнослужащих ВС Армении прибыли в Москву для участия в Параде Победы
Опубликован Доклад Национального добровольного обзора целей устойчивого развития Армении на 2020 год
Тариф на газ для населения останется неизменным: КРОУ утвердила предложенные ею тарифы
В “Газпром Армения” планируется сокращение 1000 работников
Армен Саркисян подписал закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения
КС признал положения двух законов противоречащими Конституции Армении
Армения перейдет на безналичный способ выплаты пенсий
Правительство предоставит помощь работникам пострадавших сфер: на заседании правителсьтва
Артур Джавадян назначен послом по особым поручениям
Роберт Кочарян на свободе — сумма установленного судом залога внесена
Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Кочаряна под залог
Прокурор потребовал 7 лет лишения свободы для племянника экс-президента Сержа Саргсяна
В августе для детей, оставшихся вне дистанционного обучения, пройдут дополнительные занятия
Юноши, замечательно выступившие на международном конкурсе Финляндии, удостоены Гран-При
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен