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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Расследуется одно из важнейших дел в новейшей истории Армении: Пашинян о деле ППА

Парламент Армении одобрил ходатайство о лишении свободы Гагика Царукяна

Парламент Армении лишил Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности

СНБ раскрыла  сотни случаев подкупа избирателей членами партии «Процветающая Армения»

Компания  Гагика Царукяна нанесла государству  ущерб в  десятки миллиардов  драмов — СНБ РА

В СНБ возбуждено уголовное  дело в  отношении принадлежащей Царукяну  компании New

СНБ опубликовала видео документов о раздаче взяток и обыска дома Царукяна

СНБ сообщает о новых разоблачениях относительно деятельности ППА

 

 

COVID-19: в Армении 551 новый случай, выздоровели 588 человек, умерли – 13 |

444 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 131 - в крайне тяжелом состоянии

В Арцахе подтверждены два новых случая COVID-19

 

 

Граждане Армении будут обязаны иметь при себе паспорта

Пашинян представил подробности о процессе поиска источников дезинформации о коронавирусе

 

 

Французские врачи уже в Армении

Литва направила в Армению медперсонал и медицинскую помощь

В Ереван прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Сербии

США предоставили Армении 2.7 млн долларов на борьбу с коронавирусом

 

 

ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении COVID-19

Вспышка COVID-19 в Пекине

В Китае выяснили, что коронавирус с рынка Пекина оказался старше европейских штаммов

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

 

 

Пашинян призвал Алиева проявить конструктивный подход и согласиться с его формулой

Без полноценного участия Арцаха в переговорном процессе не будет существенного прогресса: Пашинян

 

 

Арарат Мирзоян на заседании Совета ПА ОДКБ коснулся провокационных действий Азербайджана

 

 

Очередная заочная встреча по Нагорному Карабаху состоится до конца месяца: Захарова

 

 

Делегация Армении пресекла внесение антиармянских формулировок в заявление Бюро “Евронест”

Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения: призыв сопредседателей ПА «Евронест»

 

 

СНБ раскрыла попытку распространения ложной информации

 

 

Турция разработала планы вторжения в Армению и Грецию

 

 

Отрицание не может иметь будущего: реакция МИД Армении на обсуждения Турции вопроса Геноцида армян

 

 

Армения привержена развитию партнерства с ЕС на основе общих демократических ценностей: Пашинян

 

 

Президент Армении сказал то, чего не говорил ни один глава какого-либо другого государства

 

 

Никол Пашинян не поедет в Москву для участия в параде Победы

Делегацию Армении на параде по случаю 75-летия Победы возглавит министр обороны

75 военнослужащих ВС Армении прибыли в Москву для участия в Параде Победы

 

 

Опубликован Доклад Национального добровольного обзора целей устойчивого развития Армении на 2020 год

 

 

Тариф на газ для населения останется неизменным: КРОУ утвердила предложенные ею тарифы

В “Газпром Армения” планируется сокращение 1000 работников

 

 

Армен Саркисян подписал закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения

 

 

КС признал положения двух законов противоречащими Конституции Армении

 

 

Армения перейдет на безналичный способ выплаты пенсий

 

 

Правительство предоставит помощь работникам пострадавших сфер: на заседании правителсьтва

 

 

Артур Джавадян назначен послом по особым поручениям

 

 

Роберт Кочарян на свободе — сумма установленного судом залога внесена

Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Кочаряна под залог

 

 

Прокурор потребовал 7 лет лишения свободы для племянника экс-президента Сержа Саргсяна

 

 

В августе для детей, оставшихся вне дистанционного обучения, пройдут дополнительные занятия

 

 

Юноши, замечательно выступившие на международном конкурсе Финляндии, удостоены Гран-При


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