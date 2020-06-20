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Facebook поддержит организации, принадлежащие темнокожим

Facebook поддержит организации, принадлежащие темнокожим

Социальная сеть Facebook потратит 200 миллионов долларов на поддержку бизнесов и организаций, принадлежащих темнокожим, как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом в блоге компании сказал главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.

" Мы объединили идеи различных групп наших сотрудников в разных командах о том, как мы можем лучше бороться с расовой несправедливостью. Мы выделяем 200 миллионов долларов на поддержку бизнесов и организаций, принадлежащих темнокожим", - говорится в заявлении Сэндберг.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.


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