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Участвовать в мероприятиях в честь Дня Победы отказался не только премьер РА — Ален Симонян

Участвовать в мероприятиях в честь Дня Победы отказался не только премьер РА — Ален Симонян

Ален Симонян, вице-спикер Национального собрания РА и член фракции «Мой шаг», напоминает, что не только премьер-министр РА Никол Пашинян отказался участвовать в мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как  передает Арменпресс,  об этом заявил заместитель председателя НС Ален Симонян в беседе с журналистами после закрытого заседания фракции «Мой шаг» в ответ на вопрос журналиста, в чем причина отказа Пашиняна  ехать в  Москву.

«Во всем мире и   руководители государств во всем мире сегодня сталкиваются чэтим вопросом. И вы видите, что отказался участвовать не только лидер РА, но и  главы многих других стран», - сказал Симонян. 

Он отметил, что с точки зрения коронавируса в Армении каждый день что-то меняется, и они надеются, что завтра произойдет сокращение  числа заражений, и  тогда решение будет найдено.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором сообщил, что не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Отечественной войны. В частности, Пашинян отметил, что нынешняя эпидемическая ситуация не позволяет ему осуществить эту поездку, и на основании этого он решил воздержаться от своего визита в Москву.



Анна Григорян


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