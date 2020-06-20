Участвовать в мероприятиях в честь Дня Победы отказался не только премьер РА — Ален Симонян

Ален Симонян, вице-спикер Национального собрания РА и член фракции «Мой шаг», напоминает, что не только премьер-министр РА Никол Пашинян отказался участвовать в мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Арменпресс, об этом заявил заместитель председателя НС Ален Симонян в беседе с журналистами после закрытого заседания фракции «Мой шаг» в ответ на вопрос журналиста, в чем причина отказа Пашиняна ехать в Москву.

«Во всем мире и руководители государств во всем мире сегодня сталкиваются чэтим вопросом. И вы видите, что отказался участвовать не только лидер РА, но и главы многих других стран», - сказал Симонян.

Он отметил, что с точки зрения коронавируса в Армении каждый день что-то меняется, и они надеются, что завтра произойдет сокращение числа заражений, и тогда решение будет найдено.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором сообщил, что не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Отечественной войны. В частности, Пашинян отметил, что нынешняя эпидемическая ситуация не позволяет ему осуществить эту поездку, и на основании этого он решил воздержаться от своего визита в Москву.

Анна Григорян