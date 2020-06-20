Мы должны сделать все, чтобы Арцах состоялся как мощное государство — Армен Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян побеседовал с депутатом фракции Национального собрания «Мой шаг» Татевик Айрапетян и политологом Эдгаром Элбакяном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Мы и раньше должны были, и сейчас должны сделать все, должны работать днем и ночью, чтобы Республика Арцах состоялась как политическая и государственная единица, стала мощным государством - с экономической, военной и демографической точек зрения», - сказал Армен Саркисян.

Он отметил, что сегодня демография является важным фактором в современном мире - как основа для решения проблем безопасности, а также политических, экономических и многих других вопросов.

По словам президента республики, у Арцаха более чем достаточно ресурсов для значительного увеличения человеческого капитала и дальнейшего развития. В этом направлении должны быть предприняты практические шаги.

Еще одной важной проблемой президент Саркисян считает вопрос продовольственной безопасности. По его словам, Арцах имеет все возможности активно заниматься производством продуктов питания. «Если сегодня у нас есть проблемы с коронавирусом, которые являются болезненными и уносят человеческие жизни, завтра у нас будут экономические проблемы. Помимо экономических проблем у нас будет проблема продовольственной безопасности. В мире почти нет самодостаточных стран с точки зрения продовольственной безопасности», - сказал он.

Подчеркнув важность экономики, демографии и продовольственной безопасности, президент Саркисян говорил также о наличии национальной и государственной программы в этих направлениях. «Это относится не только к Арцаху. Наше внимание должно быть уделено всей территории Армении. Нам нужны концептуальные изменения, нам нужно изменить наше отношение», - подчеркнул президент.