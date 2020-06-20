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Нам ужасно безразлично: Симонян — о возможном подписании оппозицией меморандума

Нам ужасно безразлично: Симонян — о возможном подписании оппозицией меморандума

Правительство Армении безразлично к меморандуму, который предположительно будет подписан оппозиционными силами. 

Как  передает Арменпресс,  об этом заявил заместитель председателя НС Ален Симонян в беседе с журналистами после закрытого заседания фракции «Мой шаг». 

По словам журналиста, предполагается, что несколько сил подпишут меморандум, будет сформирован  оппозиционный полюс, в повестку дня которого будет включен вопрос о смене правительства. Журналист  поинтересовался позицией правительства.

«Равнодушие, безразличие – вот наша позиция. За 30 лет такие меморандумы были подписаны в Армении, кстати, такие процессы  инициировали те же  силы —  АРФ Дашнакцутюн, партия «Процветающая Армения». Мы ужасно равнодушны к этому», - сказал Симонян, заверив, что такой вопрос даже не обсуждался на  заседании фракции, продлившемся 2 часа.




Анна Григорян


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