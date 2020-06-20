Нам ужасно безразлично: Симонян — о возможном подписании оппозицией меморандума

Правительство Армении безразлично к меморандуму, который предположительно будет подписан оппозиционными силами.

Как передает Арменпресс, об этом заявил заместитель председателя НС Ален Симонян в беседе с журналистами после закрытого заседания фракции «Мой шаг».

По словам журналиста, предполагается, что несколько сил подпишут меморандум, будет сформирован оппозиционный полюс, в повестку дня которого будет включен вопрос о смене правительства. Журналист поинтересовался позицией правительства.

«Равнодушие, безразличие – вот наша позиция. За 30 лет такие меморандумы были подписаны в Армении, кстати, такие процессы инициировали те же силы — АРФ Дашнакцутюн, партия «Процветающая Армения». Мы ужасно равнодушны к этому», - сказал Симонян, заверив, что такой вопрос даже не обсуждался на заседании фракции, продлившемся 2 часа.

Анна Григорян