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Далай-лама призвал людей к "гигиене эмоций"

Далай-лама призвал людей к "гигиене эмоций"

Далай-лама XIV призвал людей учиться работать со своими негативными эмоциями, используя многовековой опыт, зафиксированный в индийских религиозных трактатах. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, в субботу духовный лидер тибетского буддизма провел онлайн-встречу с учеными и философами. На ней он рассказал о жизнестойкости и сострадании, а также роли науки в этих вопросах.

"Как у нас есть гигиена тела, у нас должна быть гигиена эмоций", - сказал Далай-лама во время встречи, которая транслировалась в YouTube.

Он отметил, что о негативных эмоциях подробно расписано в древнеиндийских религиозных трактатах. Именно на работу с ними должно, по его мнению, направляться сознание вместе с умом человека.

Кроме того, он предложил включить этот вопрос в программу современного образования.

"К сожалению, сейчас образование уделяет внимание материальной стороне жизни, забывая про духовную", - сказал Далай-лама.


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