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Официальная позиция Европарламента в вопросе Арцаха претерпела позитивные изменения—Арман Егоян

Официальная позиция Европарламента в вопросе Арцаха претерпела позитивные изменения—Арман Егоян

Европейский парламент   507 голосами «за» и 119 «против» утвердил  официальные предложения по Восточному партнерству Совету Евросоюза, Европейской комиссии и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности. 

Как  передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Комитета по европейской интеграции Национального собрания Армении Арман Егоян. 

«Это и есть официальная позиция Европейского парламента по вопросам, связанным с Восточным партнерством  в повестке дня внешней политики ЕС, включая урегулирование нагорно-карабахского конфликта, а не заявление трех членов Европарламента, распространенное несколько дней назад». 

Предварительная версия документа была введена в обращение около трех месяцев назад, она обсуждалась в несколько этапов в Комитете по иностранным делам Европейского парламента,  ряд новых формулировок с десятками изменений был включен в текст и исключен из него.

В интересующем нас  разделе предложений, Европейский парламент предлагает вышеупомянутым институтам ЕС, а также Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности «подтвердить   поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и Основных принципов 2009г.»

Сделать это  «с целью достижения урегулирования на основе международного права, Устава ООН и ОБСЕ, на основе норм и принципов Хельсинкского Заключительного акта 1975 года». Европарламент также призывает вышеупомянутые органы "призвать все стороны активизировать диалог и воздерживаться от подстрекательской риторики, которая еще больше поставит под угрозу любые перспективы урегулирования", - написал Егоян.  

Председатель Комитета по европейской интеграции НС напомнил, что основными принципами 2009 года (в L'Aquila) являются равенство народов и право на самоопределение, территориальная целостность и неприменение силы.

«Эти три принципа также учитываются в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта при ссылке на Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт ОБСЕ».

Таким образом, официальная позиция Европарламента по арцахской проблеме не только не изменилась негативно для нас, но и претерпела позитивные изменения, видимые только для профессионального взгляда, зафиксировать которые, по понятным причинам, оставим независимым экспертам», - сказал Егоян.


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