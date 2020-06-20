В ходе обсуждения многое может измениться: Ален Симонян — о новом проекте по КС

По словам заместителя спикера НС РА, депутата фракции «Мой шаг» Алена Симоняна, многое может измениться в ходе обсуждения нового проекта Конституционного суда, представленного депутатами их фракции.

Как передает Арменпресс, об этом заявил заместитель председателя НС Ален Симонян в беседе с журналистами после закрытого заседания фракции «Мой шаг» в ответ на замечание журналиста о том, что согласно проекту, Грайр Товмасян продолжит работать в должности члена КС.

Симонян призвал не торопиться. «Потому что события в разное время предлагают разные решения. Но ситуация меняется. Многое может измениться на стадии обсуждения», - сказал вице-спикер НС.

По его словам, на заседании фракции с премьер-министром законопроект не обсуждался.

Симонян отметил, что референдум является лучшим способом решения вопроса о Конституционном суде, но его невозможно провести из-за эпидемии. «В этом случае остается второй вариант: 72% вотума доверия получено на то, чтобы найти ответ на этот вопрос через депутатов и Национальное собрание люди». Естественно, мы все понимаем, что в сегодняшней ситуации референдум провести невозможно», - сказал он.

Симонян не считает, что в Армении существует атмосфера, необходимая для проведения референдума и решения вопроса. «Подавляющее большинство граждан РА доверяют власти и премьер-министру РА», - сказал вице-спикер НС.

Более 50 депутатов от фракции Национального Собрания "Мой шаг" подготовили законопроект о замене председателя и судей Конституционного суда. Если законопроект будет принят, должности судей Конституционного суда Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна будут прекращены, а действующий председатель Конституционного суда Грайр Товмасян продолжит занимать должность – в качестве члена Конституционного суда.

Согласно законопроекту, до вступления в силу главы 7 Конституции, срок полномочий члена (судьи) Конституционного суда, который занимал эту должность в целом не менее 12 лет, считается законченным. До вступления в силу статьи 7 Конституции член Конституционного суда, срок полномочий которого не прекращается в силу части 1 настоящей статьи, продолжает выполнять функции судьи Конституционного суда до истечения его 12-летнего срока полномочий, учитывая и срок пребывания в должности до вступления в силу главы 7 Конституции.

Ранее был предложен референдум по конституционным изменениям для прекращения полномочий Грайра Товмасяна и шести членов Конституционного суда. Референдум по конституционным изменениям был назначен на 5 апреля, но не состоялся в связи с объявлением чрезвычайного положения, после чего он был отменен.

Анна Григорян