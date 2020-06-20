На следующей неделе в парламенте намечено внеочередное заседание

Национальное собрание РА планирует провести внеочередное заседание на следующей неделе.

Как передает Арменпресс, об этом заявил заместитель председателя НС Ален Симонян в беседе с журналистами после закрытого заседания фракции «Мой шаг».

«Это была очередная встреча с фракцией. Вполне возможно, что на следующей неделе у нас будет внеочередное заседание парламента, будут обсуждаться вопросы. Премьер-министр выступил с речью, затем прозвучали вопросы, выступления членов фракции», - сказал Симонян.

По его словам, на заседании фракции обсуждалась в основном нынешняя ситуация, ничего нового. На встрече что-то экстраординарное не обсуждалось, а если бы такое и было, Симонян уверяет, что общественность об этом непременно узнала бы.

Анна Григорян