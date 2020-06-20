Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

На следующей неделе в парламенте намечено внеочередное заседание

На следующей неделе в парламенте намечено внеочередное заседание

Национальное собрание РА планирует провести  внеочередное  заседание на следующей неделе. 

Как  передает Арменпресс,  об этом заявил заместитель председателя НС Ален Симонян в беседе с журналистами после закрытого заседания фракции «Мой шаг». 

«Это была очередная  встреча с фракцией. Вполне возможно, что на следующей неделе у нас будет внеочередное заседание парламента,  будут обсуждаться вопросы. Премьер-министр выступил с речью, затем  прозвучали  вопросы, выступления членов фракции», - сказал  Симонян.

По его словам, на заседании фракции обсуждалась  в  основном нынешняя ситуация, ничего нового. На встрече что-то экстраординарное не обсуждалось, а если бы такое  и было, Симонян уверяет, что общественность об этом непременно  узнала бы. 




Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации