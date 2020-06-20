Это не было и не могло быть политическим решением: Симонян — о судебных процессах

Вице-спикер Национального собрания Республики Армения, депутат от правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян уверяет, что решения, связанные с судебными процессами по делу второго президента Роберта Кочаряна и других, — это сугубо юридический процесс.

Как передает Арменпресс, Симонян заявил об этом в беседе с журналистами после заседания фракции «Мой шаг» в ответ на вопрос, обеспокоены ли власти изменением меры пресечения в отношении Кочаряна.

Симонян заверил, что их не волнует этот вопрос, а обеспокоены они гневом людей, которые считают, что правительство кого-то ловит и отпускает.

«Мы узнаем о решениях суда вместе со всеми, то есть когда они становятся публичными. Мы никого не ловим и не отпускаем. Это не было не может быть политическим решением в Армении. Правовой процесс продолжается. Были и другие случаи освобождения Кочаряна, после чего мера пресечения была изменена», - сказал вице-спикер НС.

Он заверил, что если бы они следовали логике политического посредничества, Кочарян сейчас не должен был быть освобожден.

Судья Апелляционного уголовного суда Арсен Никогосян удовлетворил апелляционное ходатайство защитников Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. Он находился под арестом с 25 июня 2019 года. Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя РА. В соответствии с решением Апелляционного уголовного суда, за освобождение второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна внесен установленный судом залог в размере 2 млрд драмов.

Анна Григорян