По возвращении из Еревана президент Арцаха сдал тест на коронавирус
По возвращении из Еревана президент Республики Арцах Араик Арутюнян сдал тест на диагностику коронавируса.
Как передает Арменпресс, об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.
«Вернувшись из Еревана, на пограничном контрольно-пропускном пункте «Хархапут», как положено, я прошел рапид-тест на Covid-19, и результат был отрицательным. Это важный шаг в предотвращении максимально возможного распространения Covid-19, и никто, въезжающий в Армению из Армении, не должен избежать этой процедуры», - отметил он.
19 июня в Ереване состоялось совместное заседание Советов безопасности Армении и Арцаха под сопредательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Республики Арцах Араика Арутюняна. В заседании также приняли участие спикеры парламентов Армении и Арцаха Арарат Мирзоян и Артур Товмасян.
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