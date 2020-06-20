Спасатели потушили пожары на растительных участках
13:59, 20 Июнь, 2020
19-го июня в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 7 сигналов о возгораниях на растительных участках площадью 200 и более кв/м, случившихся в разных регионах республики.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в частности:
в Ереване, в административном округе Давидашен — 300 кв/м,
в административном округе Ачапняк — 800 кв/м,
в административном округе Норк-Мараш — 3000 кв/м,
в административном округе Шенгавит — 4 га,
в административной округе Кентрон — 3000 кв/м,
в селе Аджн Котайкской области — 6000 кв/м.
Пожарные потушили все очаги возгорания.
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