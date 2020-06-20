Спасатели потушили пожары на растительных участках

19-го июня в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 7 сигналов о возгораниях на растительных участках площадью 200 и более кв/м, случившихся в разных регионах республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в частности:

в Ереване, в административном округе Давидашен — 300 кв/м,

в административном округе Ачапняк — 800 кв/м,

в административном округе Норк-Мараш — 3000 кв/м,

в административном округе Шенгавит — 4 га,

в административной округе Кентрон — 3000 кв/м,

в селе Аджн Котайкской области — 6000 кв/м.

Пожарные потушили все очаги возгорания.