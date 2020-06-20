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Спасатели потушили пожары на растительных участках

Спасатели потушили пожары на растительных участках

19-го июня   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 7 сигналов о возгораниях на растительных участках  площадью 200  и более кв/м, случившихся в разных регионах республики. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  в частности:

в  Ереване, в административном  округе Давидашен — 300 кв/м,

 в административном  округе Ачапняк  — 800 кв/м,

в административном  округе Норк-Мараш — 3000 кв/м,

в административном  округе Шенгавит — 4 га,

в административной  округе Кентрон — 3000 кв/м,

в селе Аджн Котайкской  области — 6000 кв/м.

Пожарные потушили все очаги возгорания.


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