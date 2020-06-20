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В МО АР состоялось служебное совещание

В МО АР состоялось служебное совещание

20 июня министр обороны Республики Арцах под руководством генерал-майора Джалала Арутюняна состоялось служебное совещание,  посвященное итогам зимнего призыва 2020 года и вопросам летнего призыва. 

Об этом  Арменпресс сообщили в пресс-центре  Министерства   обороны Республики Арцах.

В служебном совещании  приняли участие члены Военного совета, представители соответствующих сфер Армии обороны и военные комиссары.  

Были обсуждены позитивные события и упущения в ходе мероприятия общегосударственного значения, широкий круг организационных вопросов,   а также представлены доклады о подготовке, предстоящем призыве и комплексных противоэпидемических мерах  в воинских частях.

Подводя итоги встречи, командующий Армией обороны дал поручения и инструкции соответствующим должностным лицам.


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