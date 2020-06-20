В МО АР состоялось служебное совещание

20 июня министр обороны Республики Арцах под руководством генерал-майора Джалала Арутюняна состоялось служебное совещание, посвященное итогам зимнего призыва 2020 года и вопросам летнего призыва.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-центре Министерства обороны Республики Арцах.

В служебном совещании приняли участие члены Военного совета, представители соответствующих сфер Армии обороны и военные комиссары.

Были обсуждены позитивные события и упущения в ходе мероприятия общегосударственного значения, широкий круг организационных вопросов, а также представлены доклады о подготовке, предстоящем призыве и комплексных противоэпидемических мерах в воинских частях.

Подводя итоги встречи, командующий Армией обороны дал поручения и инструкции соответствующим должностным лицам.