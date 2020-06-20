За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим перемирия около 85 раз
13:30, 20 Июнь, 2020
За период 14-20 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 85 раз. В сторону армянских позиций произведено более 700 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха строго соблюдали режим перемирия. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.
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