За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим перемирия около 85 раз

За период 14-20 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 85 раз. В сторону армянских позиций произведено более 700 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха строго соблюдали режим перемирия. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.