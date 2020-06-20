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Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет

Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет

Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.Как передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТАоб этом заявил президент страны Александр Лукашенко в субботу на церемонии открытия мемориального комплекса в память о сожженных нацистами деревнях в Могилевской области. 

"Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Нет более мирных людей, чем мы, белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми", - сказал президент. По его словам, получив независимость, белорусский народ "за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну".


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