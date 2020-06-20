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Зограб Мнацаканян провел лекцию в онлайн-режиме

Зограб Мнацаканян провел лекцию в онлайн-режиме

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян провел  лекцию в  онлайн-режиме  для студентов и выпускников Ереванского государственного университета, Американского университета в Армении на тему «Армения и политика предотвращения геноцидов».

Как  передает Арменпресс,  об этом  сообщил официальный сайт МИД РА в Facebook.


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