Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян провел лекцию в онлайн-режиме для студентов и выпускников Ереванского государственного университета, Американского университета в Армении на тему «Армения и политика предотвращения геноцидов».

Как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный сайт МИД РА в Facebook.