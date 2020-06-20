Полиция составила 39112 протоколов о нарушениях правил чрезвычайного положения

Полиция составила 39 112 протоколов за нарушение правил чрезвычайного положения, 951 случай нарушений был выявлен во время службы в чрезвычайном режиме 19 июня.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

«Были составлены соответствующие протоколы по фактам всех нарушений.

Следует отметить, что решение Коменданта РА вступило в силу 16 июня, согласно которому граждане должны иметь документ, удостоверяющий личность. Согласно решению, паспорт, удостоверение личности и водительские права считаются документом, идентифицирующим человека.

Если у гражданина нет документа, удостоверяющего личность, полиция составит протокол об административном правонарушении в отношении него», - говорится в сообщении полиции.