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США предоставили Армении 2.7 млн долларов на борьбу с коронавирусом

США предоставили Армении 2.7 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Государственный департамент США продолжает свои усилия в глобальной борьбе с COVID-19. Армения входит в число более 100 стран, получивших помощь США.   

Как  передает Арменпресс, «Голос Америки» сообщает, что Соединенные Штаты предоставили Армении 2,7 миллиона долларов для противодействия заражению коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США о глобальных усилиях против  COVID-19. 

Эти средства, предоставленные Армении, предназначены для укрепления лабораторного потенциала, улучшения ведения тяжелых случаев и планирования готовности на уровне общин, поддержки коммуникационных рисков и укрепления здоровья и гигиены, повышения квалификации и др.

В целом, поддержка США Армении за последние 20 лет превысила 1 миллиард 57 миллионов долларов, из которых около 106 миллионов долларов было выделено на здравоохранение. 


О вспышке новой коронавирусной болезни сообщили в Центральном Китае в конце 2019 года, а затем она распространилась в более чем 212 стран региона. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.


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