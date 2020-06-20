США предоставили Армении 2.7 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Государственный департамент США продолжает свои усилия в глобальной борьбе с COVID-19. Армения входит в число более 100 стран, получивших помощь США.

Как передает Арменпресс, «Голос Америки» сообщает, что Соединенные Штаты предоставили Армении 2,7 миллиона долларов для противодействия заражению коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США о глобальных усилиях против COVID-19.

Эти средства, предоставленные Армении, предназначены для укрепления лабораторного потенциала, улучшения ведения тяжелых случаев и планирования готовности на уровне общин, поддержки коммуникационных рисков и укрепления здоровья и гигиены, повышения квалификации и др.

В целом, поддержка США Армении за последние 20 лет превысила 1 миллиард 57 миллионов долларов, из которых около 106 миллионов долларов было выделено на здравоохранение.

О вспышке новой коронавирусной болезни сообщили в Центральном Китае в конце 2019 года, а затем она распространилась в более чем 212 стран региона. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.