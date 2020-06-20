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Никол Пашинян участвует в заседании парламентской фракции «Мой шаг»

Никол Пашинян участвует в заседании парламентской фракции «Мой шаг»

Фракция Национального собрания РА "Мой шаг" проводит заседание. 

Как  передает Арменпресс,  заседание проходит в офисе партии «Гражданский договор».

Детали повестки дня пока не известны.

 Премьер-министр РА Никол Пашинян также принимает участие в заседании.

 


Анна Григорян


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