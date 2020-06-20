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Проблема беженцев — одна из серьезнейших в нашей повестке дня: президент Армении

Проблема беженцев — одна из серьезнейших в нашей повестке дня: президент Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян считает, что Всемирный день беженцев является еще одним поводом привлечь внимание всей общественности к проблемам миллионов беженцев и перемещенных лиц. Президент отмечает, что в случае армян проблема беженцев является более чем болезненной, поскольку она по-прежнему остается одним из наиболее серьезных вопросов в нашей повестке дня. 

По случаю Международного дня беженцев  ИА  Арменпресс попросил президента Республики Армения представить свое послание в качестве президента страны и представителя народа, который неоднократно сталкивался с этим кризисом. 

- Генеральная Ассамблея ООН объявила 20 июня Международным днем беженцев. Каково ваше послание как президента страны и представителя нации, которая неоднократно сталкивалась с этой проблемой   на протяжении всей истории?

- У нас, армян, проблема беженцев более чем болезненная. Это по-прежнему один из самых серьезных вопросов в нашей повестке дня. Ведь армянская диаспора с ее широкой  географией является проявлением этого самого явления, кульминацией которого стал 1915 год - Геноцид армян   в Османской Турции. Вследствие геноцида армяне сегодня разбросаны по всему миру, насильственно перемещены со своей родины и лишены своей родины.

Нашим соотечественникам, которые нашли убежище в Сирии после Геноцида армян, в наши дни  пришлось снова пережить опасность жизни и смерти. Из-за ситуации в этой стране и на Ближнем Востоке в целом значительная их часть, а также представители других национальностей, проживающих в Сирии, покинули свой  кров и дом  и  теперь разбросаны по всему миру. Около двадцати тысяч наших соотечественников приехали в Армению. 

В 1988 году наш народ столкнулся с новой волной беженцев. В результате развязанной Азербайджаном войны и посева этнических чисток и ненависти более полумиллиона армян были вынуждены покинуть свои дома в Арцахе и других населенных армянами районах Азербайджана, включая Баку, Сумгаит, Гандзак (Кировабад) и др.  Большинство из них нашли убежище в Армении, которая сама оказалась под бременем проблем вследствие  сильнейшего  землетрясения, а другие нашли убежище в  других странах.

То, что произошло в Турции в начале прошлого века и в Азербайджане в конце того же века, и то, что произошло в Сирии в 21-м веке, и вообще явление беженства в целом -  это результат  ксенофобии, насилия и безнаказанности за нарушения прав человека, независимо от национальности, религии или расы. В этом смысле мир должен объединиться против ненависти и против тех, кто проповедует ее и осуществляет свои действия с этой позиции.   

Даже сегодня беженцы по всему миру продолжают оставаться жертвами   агрессивной политики и насилия. Всемирный день беженцев является еще одним поводом привлечь внимание общественности к бедственному положению миллионов беженцев и перемещенных лиц. С коронавирусом мир переживает и подвергнется различным изменениям. Перед лицом новых реалий, новых ситуаций проблема беженцев также, безусловно, потребует новых подходов и повышенного  внимания.


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