Роберт Кочарян продолжит реабилитационное лечение в клинике

Второй президент Армении Роберт Кочарян вернулся домой, но продолжит реабилитационное лечение в медицинском центре «Измирлян» в соответствии с графиком, установленным врачами.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-служба 2-го президента Республики Армения Роберта Кочаряна.

«Мы еще раз благодарим известных крупных бизнесменов и меценатов, которые поддержали семью Кочаряна в выплате залога в 2 млрд драмов, а также многочисленных граждан, которые вчера добровольно перечислили деньги на соответствующий государственный счет», - говорится в заявлении.

Ранее группа защиты Кочаряна выступила с заявлением о том, что решением Апелляционного уголовного суда внесен залог в размере 2 млрд драмов за освобождение второго президента Армении Роберта Кочаряна.