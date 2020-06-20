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COVID-19: Число зараженных в Бразилии превысило 1 миллион человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

COVID-19: Число зараженных в Бразилии превысило 1 миллион человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число  подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире превысило 8 миллионов 766 тысяч. 

Как  передает Арменпресс,  по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 462 тысячи человек. Более 4 миллионов 628 тысяч человек выздоровели. 

Соединенные Штаты являются первыми в мире:  здесь  2.297,338 подтвержденных случаев вируса. Число погибших здесь составляет 121 407.   Бразилия находится на втором месте по общему количеству смертей,  здесь число подтвержденных случаев достигло 1.038.568, а количество смертей - 49 тыс  090. Россия следующая -  569 063  зараженных коронавирусом. 7 972 новых случая были зарегистрированы здесь за один последний день. 7841 человек умер от инфекции в РФ. Обойдя Великобританию и Испанию, Индия заняла четвертое место -  396 182 подтвержденных случая и 12 970 смертельных случаев. 

Следующим по количеству инфицированных людей является Соединенное Королевство, где число подтвержденных случаев составляет 301 815. Число погибших составляет 42 461 человек. По уровню смертности Великобритания является первой в Европе и третьей в мире.

В первую десятку также входят Испания, Перу, Италия и Чили. Иран замыкает первую десятку. 

Китай опустился на 21-е место. Катар и ЮАР обошли Китай. В Китае общее количество подтвержденных случаев возросло на 27, но были дни, когда в Китае не было зарегистрировано ни одного нового случая или было не более десятка. В настоящее время общее число случаев заражения в Китае достигло 83 352,   78 410 человек выздоровели. Число погибших составляет 4634 человека. В последние дни не было случаев смерти от инфекции.

Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 898. С момента вспышки в Грузии погибло 14 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 212.




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