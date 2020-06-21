Сегодня, 21 июня

В этот день в 1992г. погиб Леонид Азгалдян (1942 г/р), военный деятель, герой Арцахской освободительной войны, по профессии физик.

* В этот день в 1925г. состоялось торжественное открытие Ширакского канала.

* В этот день в 1633г. Галилео Галилей был осужден инквизицией.

* В этот день в 1640 родился Готфрид Вильгельм Лейбниц, выдающийся немецкий математик, физик и философ (умер в 1716 году).

* В этот день в 1994 г. вышел в эфир телеканал "Шант".

* В этот день в 1840г. родился Акакий Церетели, грузинский поэт, прозаик, драматург и публицист. Вместе с Ильей Чавчавадзе считается создателем нового грузинского литературного языка и новой литературы (умер в 1915г.)

М.А.