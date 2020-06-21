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Сегодня, 21 июня

Сегодня, 21 июня

В этот день в 1992г. погиб Леонид Азгалдян (1942 г/р), военный деятель, герой Арцахской освободительной войны, по профессии физик.

* В этот день в 1925г.  состоялось торжественное открытие Ширакского канала.

* В этот день в 1633г.   Галилео Галилей был осужден инквизицией.

* В этот день в  1640 родился Готфрид Вильгельм  Лейбниц, выдающийся  немецкий математик, физик и философ  (умер в 1716 году).

*   В этот день в  1994 г.  вышел в эфир  телеканал "Шант".

* В этот день в  1840г.  родился Акакий Церетели, грузинский поэт, прозаик, драматург и публицист. Вместе  с Ильей  Чавчавадзе считается создателем нового грузинского литературного языка и новой литературы (умер в 1915г.)

 

 

М.А.


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