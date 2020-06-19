Вице-спикер НС Ален Симонян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ

Вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян 19 июня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата НС Армении, стороны обсудили ряд повесточных вопросов армяно-российских отношений, дальнейшее сотрудничество на межпарламентской платформе, внутриполитические развития в Армении, подчеркнули высокий уровень отношений между Арменией и РФ.

Встреча прошла в атмосфере взаимного доверия.