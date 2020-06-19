Полиция представила подробности представленного Микаелом Минасяном дела о незаконном экспорте табака

Полиция Армении коснулась сообщения Микаела Минасяна в Facebook о том, что в Краснодаре было арестовано 40 тонн армянских сигарет без акцизов, отметив, что директор ООО «Armenian Tobacco Company» заявил, что эта информация не соответствует действительности, поскольку в ответ на электронный запрос им сообщили, что груз не был конфискован и против них не возбуждено уголовного дела, поскольку сделка была проведена в рамках закона и документы были переданы в соответствующие органы.

Как передает Арменпресс, сообщается, что на основе публикации Микаела Минасяна от 12 мая «40 тонн армянского табака без акциза арестовано в Краснодаре» в отделе уголовного розыска Главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями полиции Армении были проведены проверки.

В ходе проверок через Национальное центральное бюро Интерпола в Армении был направлен запрос в полицию Российской Федерации для получения полной информации о конфискованном грузе, экспортерах табака, получателях, их уполномоченных лицах, транспортных организациях, а также ассортименте сигарет.

Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации ответило, что в результате обыска самолета, прибывшего в Краснодар из аэропорта «Звартноц» 25 апреля, было обнаружено более 40 тонн безакцизных сигарет «Zenon» и «Magnus» производства действующей в Котайкской области компании «ARMENIAN TOBACCO COMPANY». Согласно документам, предоставленным пилотом самолета, груз должен был быть доставлен из Армении в российский город Симферополь с промежуточной посадкой в Краснодаре для пограничного контроля. Согласно документам, получателем товара была зарегистрированная в Канаде компания «VOLAX PROMOTIONS», а местом доставки был Афганистан. Перевозка груза осуществлялась на основании соглашения, подписанного между владельцем самолета «АСК МКС России», принадлежащим МЧС России, и российской транспортной компанией ООО «LLC T-Trans».

Согласно схеме доставки, указанный товар должен был быть перевезен самолетом из Армении в Симферополь, затем сухопутным транспортом через Казахстан в Афганистан. Учитывая географическое расположение этих мест, такая логистика показалась нелогичной российским властям. В связи с указанными обстоятельствами компетентные российские органы заподозрили, что эти сигареты могут предназначаться для незаконной продажи на территории Российской Федерации, и в результате уклонения от уплаты налогов Россия может понести убыток в размере 100 000 000 рублей.

На основании полученной информации в результате дополнительных мер, принятых сотрудниками Главного управления криминальной полиции, выяснилось, что в соответствии с соглашением, подписанным 4 июля 2019 года, и соответствующим приложением, подписанным 24 февраля 2020 года, ООО «ARMENIAN TOBACCO COMPANY» продало данную партию своей продукции международной дистрибьюторской компания «Volax Promotions LP» при условии экспорта этой продукции в Афганистан с исключительными правами.

Доставка товара покупателю осуществлялась по контракту с FCA/Free Carrier на условиях INCONTERMS, согласно которому полномочия компании-поставщика ограничены передачей и доставкой товара на таможенный склад аэропорта «Звартноц» /FCA Zvartnots/.

В то же время в установленном порядке 26 февраля 2020 года по инициативе являющегося производителем и поставщиком ООО «ARMENIAN TOBACCO COMPANY», ООО «Арменэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Армении вынесло заключение о происхождении продукта. Кроме того, 25 апреля 2020 года производитель табачной продукции ООО «ARMENIAN TOBACCO COMPANY» подало декларацию на экспортируемый продукт, которая была подана в таможенные органы в электронном виде в порядке, установленном соответствующим решением правительства Республики Армения.

Условия внешнего вида, дизайна и маркировки табачных изделий были согласованы с покупателем в соответствии с соглашением, и в соответствии с таможенным законодательством Республики Армения и Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, нет никаких ограничений или специальных требований для маркировки экспорта из Армении в Афганистан.

С момента передачи товара покупателю на территории Республики Армения и с момента оформления вывоза груза в установленном порядке ООО «ARMENIAN TOBACCO COMPANY» не несет ответственности за его дальнейшее перемещение, и организация-покупатель сама определила способы перевозки груза, маршрут, транспортировку и т.д.

Были получены также расшифровки электронной переписки между представителями ООО «ARMENIAN TOBACCO COMPANY» и компании «VOLAX PROMOTIONS LP», согласно которой обосновывается, что переговоры действительно имели место с русскими по национальности представителями российской организации, а не с предполагаемыми покупателями, являющимися гражданами Республики Армения. Также выясняется, что так называемые конфискованные товары были всего лишь перевезены во временное хранилище аэропорта Краснодара, но российские правоохранительные органы не предъявляли никаких требований или обвинений против поставщика и не налагали никаких ограничений на товар.

Директор ООО «ARMENIAN TOBACCO COMPANY» отметил, что компания занимается производством табака со дня своего основания, а продукция продается как на местном рынке, так и экспортируется. Основной продукт поставляется компании «VOLAX PROMOTIONS LP» и согласно контракту, покупатель должен продавать продукт только в Афганистане.