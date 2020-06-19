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Число граждан Армения, ищущих убежища в странах-членах ЕС, сократилось на 37%

Число граждан Армения, ищущих убежища в странах-членах ЕС, сократилось на 37%

Число граждан Республики Армения, ищущих убежища в странах-членах ЕС, впервые сократилось на 37%: в первом квартале 2019 года за политическим убежищем в страны ЕС обратилось 1025, а в тот же период 2020 года - 645 граждан Армении. В месячном исчислении снижение составило 26% в январе, 40% в феврале и 47% в марте. Об этом сообщили Арменпресс в аппарате Постоянной комиссии НС по вопросам евроинтеграции со ссылкой на данные Евростата.

«Напомним, что внешние границы ЕС были закрыты для граждан третьих стран с 17 марта, поэтому только данные второй половины марта напрямую связаны с ограничениями, введенными вследствие пандемии.

Эти цифры не только отражают тенденцию к снижению эмиграции из Армении, но и способствуют началу диалога ЕС о либерализации визового режима для граждан Армении», - говорится в сообщении.


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